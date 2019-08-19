СЕГОДНЯ 09:57 2019-08-19T10:00:27+03:00

В Липецке лихач обогнал машину по обочине и проехал на красный свет Фото: принтскрин видео.

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Липецкие водители продолжают выкладывать в сеть ролики с нарушителями правил дорожного движения. Одно такое видео появилось в соцсетях на днях. Автор ролика ехал по Елецкому шоссе в сторону Липецка. На светофоре он остановился, как и другие участники движения. Горел красный свет.

В этот момент по левой полосе двигалась иномарка. Водитель остановился на несколько мгновений, а после объехал впереди стоящую машину по разделительному островку и как ни в чем не бывало поехал дальше. Самое интересное, что все еще горел запрещающий сигнал светофора.

Автоинспекторы напоминают липчанам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. От этого зависит не только сохранность имущества, но и человеческие жизни.

В Липецке лихач обогнал машину по обочине и проехал на красный свет.

ИСТОЧНИК KP.RU