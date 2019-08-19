2019-08-19T11:45:53+03:00
Происшествия

В жутком ДТП под Липецком погибли 3 женщины

В Хлевенском районе столкнулись "Нисан-Мурано" и "ВАЗ": еще двое госпитализированы
Юлия КЛЮЕВА
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Страшное ДТП в Хлевенском районеСтрашное ДТП в Хлевенском районеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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За прошедшие выходные на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2 827 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 24 водителя сели за руль в нетрезвом состоянии. 2 465 раз автомобилисты превысили скорость. Произошло 29 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

Так, 16 августа в Липецке на улице Зегеля "Лада Гранта" столкнулась с мотоциклом "Хонда". 43-летнего мотоциклиста госпитализировали.

17 августа в Хлевенском районе произошло жуткое ДТП. На автодороге Хлевное-Тербуны "Нисан-Мурано" врезался в "ВАЗ-210740". По предварительным данным, 39-летний водитель иномарки не справился с управлением. Машину вынесло на встречку, где и произошло столкновение. 67-летняя пассажирка "ВАЗа"и водитель - 39-летняя женщина скончались на месте. 46-летняя пассажирка иномарки умерла в реанимации. Водителя "Нисан-Мурано" и 16-летнего пассажира "ВАЗа" госпитализировали с травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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