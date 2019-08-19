2019-08-19T12:30:38+03:00
Общество

В Липецке на "Елецком" в 2 машины прилетели кирпичи и бутылки

Липчанка пожаловалась в соцсетях на неизвестных хулиганов [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке на "Елецком" в 2 машины прилетели кирпичи и бутылкиВ Липецке на "Елецком" в 2 машины прилетели кирпичи и бутылкиФото: Предоставлено "КП"
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В минувшее воскресенье, 18 августа, в микрорайоне "Елецкий" произошла неприятная ситуация. На автомобили, припаркованные возле дома №1 по улице Хренникова, падали различные предметы.

В Липецке на "Елецком" в 2 машины прилетели кирпичи и бутылки

В Липецке на "Елецком" в 2 машины прилетели кирпичи и бутылки

- Что за нелюди? - возмущается липчанка в соцсетях. - Вчера в течение дня с верхних этажей дома летали кирпичи, бутылки из-под пива и пепельницы. Повредили 2 машины. У одной разбито лобовое стекло, у второй повредили дверь. Спасибо, что не на голову!

Жители района шокрованы произошедшим. Некоторые посоветовали автору поста обратиться в полицию. А один пользователь соцсетей предложил устроить злодеям "показательную порку". Разумеется, в рамках закона, добавил мужчина. Чтобы хулиганы поняли, что за подобное они не останутся безнаказанными.

В Липецке на "Елецком" в 2 машины прилетели кирпичи и бутылки Фото: Предоставлено "КП"

В Липецке на "Елецком" в 2 машины прилетели кирпичи и бутылкиФото: Предоставлено "КП"

ИСТОЧНИК KP.RU

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