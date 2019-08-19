2019-08-19T12:51:51+03:00
Происшествия

Под Липецком лоб в лоб столкнулись "Лада" и "Рено": погибла женщина

Еще троих госпитализировали с травмами
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком лоб в лоб столкнулись "Лада" и "Рено": погибла женщинаПод Липецком лоб в лоб столкнулись "Лада" и "Рено": погибла женщинаФото: Юлия КЛЮЕВА
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16 августа в Данковском районе случилось ДТП. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Липецкой области, на автодороге Данков-Теплое-Воскресенское опрокинулся "Мерседес-Бенц Актрос". 31-летнего водителя иномарка с различными травмами доставили в больницу.

17 августа в Задонском районе "БМВ" наехал на стоящий на обочине полуприцеп автомобиля "Мерседес Актрос". Авария произошла на трассе "Дон". Пострадал 36-летний водитель первой иномарки и его 8-летний пассажир. Их доставили в больницу. Врачи осмотрели поступивших, а после отпустили домой.

18 августа в Лев-Толстовском районе лоб в лоб столкнулись "Лада-219110" и "Рено Логан". По предварительным данным, 37-летний водитель отечественной машины выехал на встречку в зоне действия знака "Обгон запрещен". В ДТП скончалась 43-летняя пассажирка иномарки. Госпитализировали водителей обеих машин и 12-летнего мальчика из "Рено Логан".

ИСТОЧНИК KP.RU

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