2019-08-19T13:59:24+03:00
Общество

Игорь Артамонов предложил выплачивать врачам миллион рублей

Новая мера поддержки коснется медработников в городских и сельских медучреждениях
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Врио главы региона Игорь Артамонов выступил с инициативой ввести в Липецкой области новую меру поддержки медицинских работников. Предполагается, что это будет единовременная социальная выплата в размере 1 млн рублей для врачей дефицитных специальностей, которые впервые трудоустраиваются в городские и сельские государственные медучреждения и не имеют обязательств, связанных с целевым обучением.

При этом в регионе продолжит действовать программа «Земский доктор», которая создана для мотивации врачей жить и работать в сёлах, посёлках городского типа, а также в маленьких городах с численностью населения до 50 тысяч человек. Отличительной чертой новой региональной меры поддержки будет возможность получения денежной выплаты независимо от размера населённого пункта, в котором врач планирует трудиться.

Таким образом, медики дефицитных для региона специальностей, которые придут работать в городские больницы и поликлиники, получат один миллион рублей. Врачи, трудоустроившиеся в сёлах, смогут рассчитывать на два миллиона рублей по двум программам.

«Земский доктор» действует только в сельской местности, а наибольшая нехватка медиков у нас в городах, – пояснил Игорь Артамонов. – Особенно не хватает педиатров, терапевтов. Их будем стимулировать в первую очередь. В ближайшее время законопроект будет внесён на рассмотрение в областной парламент. До конца года программа должна заработать».

В списке дефицитных для Липецкой области 22 медицинских специальности. Общая нехватка врачей в регионе – 256 человек. Больше всего не хватает медиков в Липецке и Ельце.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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