К 1 сентября в Липецк поступят 14 новых школьных автобусов

СЕГОДНЯ 14:15 2019-08-19T14:17:55+03:00

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Липецк получил 14 новых школьных автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. В этот понедельник, 19 августа, врио губернатора Игорь Артамонов вручил ключи от 7 автобусов мэру города Евгении Уваркиной. Остальные машины поставят в областной центр к 1 сентября.

Эти автобусы оснащены системами ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, а также тахографами. Эти устройства фиксируют скорость, режим труда и отдыха водителей. Места в автобусах оборудованы ремнями безопасности. Липецких учеников автобусы доставляют до школ №2, 15, 16, 28, 32, 37, 48, 61 и 63. Так, транспортом пользуется около 500 юных липчан.

В этом году в регионе планируется обновить 62 школьных автобуса в 17 муниципальных образованиях. На это из областной казны выделили 103,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU