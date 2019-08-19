2019-08-19T14:17:55+03:00
Общество

К 1 сентября в Липецк поступят 14 новых школьных автобусов

Ключи от 7 единиц транспорта уже передали областному центру
Юлия КЛЮЕВА
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К 1 сентября в Липецк поступят 14 новых школьных автобусовК 1 сентября в Липецк поступят 14 новых школьных автобусовФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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Липецк получил 14 новых школьных автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. В этот понедельник, 19 августа, врио губернатора Игорь Артамонов вручил ключи от 7 автобусов мэру города Евгении Уваркиной. Остальные машины поставят в областной центр к 1 сентября.

Эти автобусы оснащены системами ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, а также тахографами. Эти устройства фиксируют скорость, режим труда и отдыха водителей. Места в автобусах оборудованы ремнями безопасности. Липецких учеников автобусы доставляют до школ №2, 15, 16, 28, 32, 37, 48, 61 и 63. Так, транспортом пользуется около 500 юных липчан.

В этом году в регионе планируется обновить 62 школьных автобуса в 17 муниципальных образованиях. На это из областной казны выделили 103,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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