Во вторник в Липецке до +28 градусов, ночью и утром туман
Во вторник, 20 августа, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. В темное время суток около 15 градусов тепла. Ветер северный 3-8 м/с.
Днем в регионе прогреется до +28 градусов. Ветер усилится до 5-10 м/с. Атмосферное давление будет медленно расти и составит 748 мм рт.ст.
В среду, 21 августа, в Липецке будет жарко и солнечно. Синоптики обещают преимущественно без осадков. Ночью в областном центре до 16 градусов выше ноля. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки +28 градусов. Ветер сменится на северо-восточный 5-8 м/с. Атмосферное давление без изменений - 755 мм рт.ст.
ИСТОЧНИК KP.RU