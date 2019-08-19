Во вторник в Липецке до +28 градусов, ночью и утром туман

СЕГОДНЯ 14:38 2019-08-19T14:42:43+03:00

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Во вторник, 20 августа, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. В темное время суток около 15 градусов тепла. Ветер северный 3-8 м/с.

Днем в регионе прогреется до +28 градусов. Ветер усилится до 5-10 м/с. Атмосферное давление будет медленно расти и составит 748 мм рт.ст.

В среду, 21 августа, в Липецке будет жарко и солнечно. Синоптики обещают преимущественно без осадков. Ночью в областном центре до 16 градусов выше ноля. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки +28 градусов. Ветер сменится на северо-восточный 5-8 м/с. Атмосферное давление без изменений - 755 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU