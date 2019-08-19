2019-08-19T14:56:22+03:00
Общество

Липецкие школы получили новые автобусы 62 новых автобуса отправились в 17 районов области

Торжественное вручение школьных автобусов состоялось сегодня на площади Ленина-Соборная. 62 новые машины отправились в 17 районов области
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Они будут перевозить более двух тысяч детей. На закупку автобусов было выделено 103,5 млн. рублей из областного бюджета.

В церемонии передачи ключей главам муниципалитетов принял участие врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов. «Это рекордное за всю историю области обновление парка. Теперь дети будут ездить в новых, комфортных и безопасных машинах. Ваша задача – эксплуатировать автобусы правильно. А мы продолжим обновлять автобусный парк», - сказал врио главы региона.

Количество обучающихся, перевозимых школьным автотранспортом, и количество школьных маршрутов с каждым годом растет. Ежегодно парк школьных автобусов обновляется за счет средств регионального бюджета. Для осуществления организованной перевозки группы детей используются автобусы, с года выпуска которых прошло не более 10 лет. Новые школьные автобусы заменят транспорт, который уже отслужил сроки эксплуатации либо не соответствует требованиям безопасности перевозок школьников.

Всего в новом учебном году более 10,5 тыс. школьников, проживающих в населенных пунктах, в которых нет школ, будут перевозиться 276 школьными автобусами по 451 маршруту в 138 школ и 61 филиалов. На всех школьных автобусах установлены тахографы и аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Все автобусы соответствуют требованиям Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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