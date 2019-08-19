На НЛМК работник подрядной организации упал с высоты

СЕГОДНЯ 16:23 2019-08-19T16:30:44+03:00

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В этот понедельник, 19 августа, в Липецке произошла трагедия. На территории Новолипецкого комбината погиб рабочий подрядной организации. Несчастный упал с высоты. Инцидент случился около 6 часов утра на строительной площадке.

- По имеющейся информации, происшествие не связано с производственной или вспомогательной деятельностью комбината, тем не менее службы предприятия принимают участие в расследовании обстоятельств несчастного случая, - прокомментировали в пресс-службе НЛМК. - Выражаем глубокое соболезнование родным и близким погибшего.

Напомним, несколько недель назад на комбинате тоже произошло несчастье. С 20-метровой высоты сорвался рабочих одной из подрядных организаций города. 58-летний мужчина получил смертельные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU