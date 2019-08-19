Во вторник 6 улиц Липецка останутся без света, 12 - без воды

СЕГОДНЯ 17:50 2019-08-19T17:50:24+03:00

В ЛИпецке отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

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Во вторник, 20 августа, в некоторым липчанам отключат электричество и воду. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК". Так, с 9 утра до 5 часов вечера света не будет по адресам: улица Фрунзе, 14, 15; Октябрьская, 61; З. Космодемьянской, 1а; проезд Осенний, 11; Интернациональная, Арктическая.

С 9 утра до 5 часов вечера без холодной воды останутся жители улиц В. Огнева, 2; Молодежная, 12, 14, 16, 18-23, 25; проспекта Победы, 104.

С 10 утра до 8 часов вечера воду отключат по улицам Звездная 2/1, 3/1, 3/2, Космонавтов 37/5, 37/7, 39/3, 39/4, 39/5; Минская 4б; Свиридова, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12; Стаханова, 56; Доватора 5а, 7, 9; Папина 13, 15, 17, 17а, 17б; Б. Хмельницкого, 2-4, 6, 8, 10.

С 10 утра до 12 дня воды не будет в районе Манежа Липецка по улице Лутова, 2-18 (нечетные дома).

С 9 утра до 11 часов вечера краны пересохнут у жителей домов №11 и 13 по проспекту Мира.

Подробная информация по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU