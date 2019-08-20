В Липецке 20-летний парень угнал с базы трактор

СЕГОДНЯ 09:12 2019-08-20T09:18:05+03:00

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4 августа с территории базы по улице Ново-Весовая в Липецке угнали трактор "Беларусь". Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Угонщиком оказался неработающий ранее судимый 20-летний липчанин. В минувший понедельник, 19 августа, дознаватель возбудил в отношении парня уголовное дело. Расследование продолжается.

Кстати, за прошедшие сутки раскрыто 2 ранее совершенных преступления. Так, на прошлой неделе, 16 августа, в деревни Кубань Грязинского района кто-то украл с трактора 2 аккумуляторные батареи. Сотрудники органов задержали предполагаемого преступника. На чужое покусился неработающий 29-летний местный житель деревни.

ИСТОЧНИК KP.RU