Под Липецком "Шевролет" насмерть сбил 3-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 09:58 2019-08-20T09:58:40+03:00

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировано 1 523 нарушения правил дорожного движения. 7 водителей не побоялись сесть за руль пьяными. 1 209 раз автолюбители превысили скорость. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 31 раз машины столкнулись. При этом никто из находившихся в салоне не пострадал.

В минувший понедельник, 19 августа, в улице Зои Космодемьянской в Липецке случилось ДТП. Автобус "ЛИАЗ-5256" въехал в стоящую "Ладу Приору" и "Ниву". В аварии пострадал 14-летний пассажир "Лады". Его с различными травмами доставили в больницу. Медики оказали подростку помощь и отпустили домой.

Трагедия произошла в Добринском районе. В селе Пашиновка на улице Советская 23-летний водитель "Шевролет-Лачети" сбил 3-летнего ребенка. Малыш перебегал проезжую часть. Мальчика доставили в больницу. Однако, врачи ничем не смогли помочь ребенку. Он скончался, не приходя в сознание.

ИСТОЧНИК KP.RU