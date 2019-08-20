Из реки Воронеж достали более 20 сетей, в воду выпустили 45 кг рыбы

СЕГОДНЯ 10:33 2019-08-20T10:33:12+03:00

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На днях липчанин рыбачил на реке Воронеж. Во время любимого занятия он случайно зацепил на крючок удочки сеть. Мужчина позвонил на горячую линию Липецкого отдела рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства и сообщил о незаконной находке.

Тогда специалисты регионального ГИМС МЧС России вместе с представителями общественных организаций отправились к водоему. Как сообщили в пресс-службе Росрыболовства, они исследовали более 20 км реки, а также прилегающие к ней озера и притоки.

Инспекторы достали из воды 87 незаконных орудий лова, в том числе более 20 сетей и их фрагментов, 19 "экранов", 16 лесковых косынок и тд. Рыбу, попавшуюся в сети, выпустили обратно - более 45 кг. В среде естесственного обитания вновь оказались карась, плотва, окунь.

ИСТОЧНИК KP.RU