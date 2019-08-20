Из реки Воронеж достали более 20 сетей, в воду выпустили 45 кг рыбы
На днях липчанин рыбачил на реке Воронеж. Во время любимого занятия он случайно зацепил на крючок удочки сеть. Мужчина позвонил на горячую линию Липецкого отдела рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства и сообщил о незаконной находке.
Тогда специалисты регионального ГИМС МЧС России вместе с представителями общественных организаций отправились к водоему. Как сообщили в пресс-службе Росрыболовства, они исследовали более 20 км реки, а также прилегающие к ней озера и притоки.
Инспекторы достали из воды 87 незаконных орудий лова, в том числе более 20 сетей и их фрагментов, 19 "экранов", 16 лесковых косынок и тд. Рыбу, попавшуюся в сети, выпустили обратно - более 45 кг. В среде естесственного обитания вновь оказались карась, плотва, окунь.
ИСТОЧНИК KP.RU