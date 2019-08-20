Под Липецком "МАЗ" вылетел в кювет и перевернулся
Накануне, 19 августа, в Измалковском районе на автодороге "Орел-Тамбов" опрокинулся автомобиль "Хонда Степвэген". 22-летняя девушка за рулем вылетела с дороги, после чего машина перевернулась. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Липецкой области, в аварии пострадала сама автоледи и 31-летний пассажир иномарки. Врачи оказали им помощь и отпустили.
Аналогичный случай произошел в Долгоруковском районе. Там 46-летний водитель автомобиля "МАЗ-5432А5" не справился с управлением, съехал в кювет. Там машина перевернулась. Водителя госпитализировали с различными травмами.
Напомним, ужасная авария призошла в Добринском районе в минувший понедельник. Там водитель "Шевролет-Лачети" сбил 3-летнего мальчика, перебегавшего проезжую часть. Ребенок скончался.
ИСТОЧНИК KP.RU