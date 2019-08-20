2019-08-20T11:24:35+03:00
Общество

В Быхановом саду Липецка вандалы испортили светильник

Игорь Артамонов призвал липчан беречь городские парки [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Быханов сад в ЛипецкеБыханов сад в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В парк Быханов сад этой ночью, 20 августа, наведались вандалы. Неизвестные сломали светильник. Об этом сообщил на своей странице в Инстаграм врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов.

- Это светильник в Быхановом саду, - пишет врио. - Вчера установили, а ночью кто-то пытался украсть или просто сломать. Вопрос только один - зачем?

Игорь Артамонов призвал липчан беречь парки города.

Напомним, обновленный Быханов сад планируют открыть в начале сентября. Центральную часть и аллеи пространства выложили широкоформатной плиткой. Заасфальтировали дорожки. По всей территории установят фигурки животных. Возводится амфитеатр и теннисные корты.

Инстаграм Игоря Артамонова Фото: Скриншот сайта

Инстаграм Игоря АртамоноваФото: Скриншот сайта

ИСТОЧНИК KP.RU

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