2019-08-20T13:48:54+03:00
Происшествия

Наркодилер из Средней Азии привез в Липецк крупную партию наркотиков

В отношении мужчины возбудили уголовное дело
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

11 августа на 9 километре автодороги «Липецк-Данков» оперативники остановили автомобиль. За рулем был гражданин из стран Средней Азии. В салоне машины правоохранители обнаружили вещество, расфасованное в 60 полимерных пакетов. В ходе экспертизы специалисты выяснили, что содержимое пакетов является наркотиком. Общая масса - 100 граммов, что согласно Постановлению Правительству является крупным размером.

Следственное подразделение УФСБ возбудило уголовное дело по ч.3 ст.30, п «г», ч.4 ст.228.1 УК РФ. Иностранцу грозит от 10 до 20 лет тюрьмы. Прокурор поддержал ходатайство, чтобы подозреваемого на время следствия заключили под стражу. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить канал поставки наркотиков на территорию страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В среду в Липецке +31 градус и без осадков
В среду 8 улиц Липецка останутся без света, еще столько же - без воды
Липчане выбрали «Бесконечную историю» с «Ростелекомом»
НЛМК поставил динамную сталь для первого ветропарка в Ростовской области
Липецким предпринимателям расскажут, как увеличить доход
В Липецке возле Центрального рынка столкнулись 3 машины
Со среды автобусы в районе ЛТЗ Липецка пойдут по новым схемам
В Липецке пропал 72-летний пенсионер, нуждающийся в медпомощи
В среду в Липецке на ЛТЗ перекроют часть дороги
В Быхановом саду Липецка вандалы испортили светильник
Под Липецком "МАЗ" вылетел в кювет и перевернулся
Из реки Воронеж достали более 20 сетей, в воду выпустили 45 кг рыбы
Под Липецком "Шевролет" насмерть сбил 3-летнего мальчика
В Липецке 20-летний парень угнал с базы трактор
Во вторник 6 улиц Липецка останутся без света, 12 - без воды
На НЛМК работник подрядной организации упал с высоты
В Липецке в полицейскую машину бросили "коктейль Молотова"
Липецкие школы получили новые автобусы 62 новых автобуса отправились в 17 районов области
Во вторник в Липецке до +28 градусов, ночью и утром туман
К 1 сентября в Липецк поступят 14 новых школьных автобусов
Игорь Артамонов предложил выплачивать врачам миллион рублей