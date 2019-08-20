Наркодилер из Средней Азии привез в Липецк крупную партию наркотиков

СЕГОДНЯ 13:48 2019-08-20T13:48:54+03:00

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11 августа на 9 километре автодороги «Липецк-Данков» оперативники остановили автомобиль. За рулем был гражданин из стран Средней Азии. В салоне машины правоохранители обнаружили вещество, расфасованное в 60 полимерных пакетов. В ходе экспертизы специалисты выяснили, что содержимое пакетов является наркотиком. Общая масса - 100 граммов, что согласно Постановлению Правительству является крупным размером.

Следственное подразделение УФСБ возбудило уголовное дело по ч.3 ст.30, п «г», ч.4 ст.228.1 УК РФ. Иностранцу грозит от 10 до 20 лет тюрьмы. Прокурор поддержал ходатайство, чтобы подозреваемого на время следствия заключили под стражу. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить канал поставки наркотиков на территорию страны.

ИСТОЧНИК KP.RU