В Липецке пропал 72-летний пенсионер, нуждающийся в медпомощи

СЕГОДНЯ 14:03 2019-08-20T14:03:08+03:00

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В Липецке ищут 72-летнего пенсионера. Журавлев Виктор Михайлович пропал на прошлой неделе, 15 августа, в районе улицы Западной. Как сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей», местонахождение Виктора Журавлева до сих пор не установлено. Пожилой человек нуждается в медицинской помощи. Может быть дезориентирован.

Приметы: рост 175 сантиметров, крепкого телосложения, светлые глаза, седые виски.

Был одет: белая толстовка с серыми полосками на рукавах, светлые спортивные штаны, серые сланцы.

Всех, ко видел Виктора Журавлева или знает, где он может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на почту ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU