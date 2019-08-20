2019-08-20T16:35:31+03:00
Общество

Со среды автобусы в районе ЛТЗ Липецка пойдут по новым схемам

Это произойдет из-за аварийно-восстановительных работ трубопровода
Юлия КЛЮЕВА
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Со среды автобусы в районе ЛТЗ Липецка пойдут по новым схемамСо среды автобусы в районе ЛТЗ Липецка пойдут по новым схемамФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке в районе ЛТЗ изменятся маршруты некоторых автобусов. В среду, 21 августа, в районе пересечения улиц Ильича и Волгоградской стартуют аварийно-восстановительные работы трубопровода.

Из-за этого изменятся схемы движения автобусов №19, 33, 323А, 379. Транспорт будет двигаться до остановки «Рыночная площадь» по улицам Ленинградская и Студенческая. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, как только работы завершатся, автобусы пойдут по привычным схемам. За подробной информацией обращаться в диспетчерскую по телефону 31-00-82.

Напомним, что перекресток улиц Ильича и Волгоградской перекроют для транспорта. Продолжаются ремонтные работы на участке от улицы Волгоградская до улицы Зеленая. Дорогу обещают сделать к сентябрю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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