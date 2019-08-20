2019-08-20T16:53:38+03:00
Происшествия

В Липецке возле Центрального рынка столкнулись 3 машины

Образовалась небольшая пробка [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке возле Центрального рынка столкнулись 3 машиныВ Липецке возле Центрального рынка столкнулись 3 машиныФото: Алена ИВАШОВА
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В этот вторник, 20 августа, в Липецке произошла авария. Возле Центрального рынка столкнулись 3 машины – «Фольксваген», «Киа» и "ГАЗель" . Как рассказали очевидцы происшествия, в заднюю часть "ГАЗели" въехал «Фольксваген». Водитель «Киа» попытался избежать столкновения, но не получилось. Он столкнулся с «Фольксвагеном».

В Липецке возле Центрального рынка столкнулись 3 машины Фото: Алена ИВАШОВА

В Липецке возле Центрального рынка столкнулись 3 машиныФото: Алена ИВАШОВА

Иномарки получили повреждения. Машины заняли одну из полос в сторону улицы Терешковой. В районе ДТП небольшая пробка. В причинах аварии предстоит разобраться автоинспекторам.

Сотруднии УГИБДД Липецкой области напоминают водителям о правилах дорожного движения. А также просят соблюдать дистанцию во время движения. Помните, что от ваших действий зависит не только сохранность имущества, но и судьбы людей.

В Липецке возле Центрального рынка столкнулись 3 машины Фото: Алена ИВАШОВА

В Липецке возле Центрального рынка столкнулись 3 машиныФото: Алена ИВАШОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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