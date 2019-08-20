2019-08-20T17:38:14+03:00
Общество

НЛМК поставил динамную сталь для первого ветропарка в Ростовской области

Из стали НЛМК изготовят асинхронные генераторы с фазными роторами мощностью 3,5 МВт
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..Фото: Пресс-службы НЛМК
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НЛМК поставил одному из крупнейших российских производителей электрических машин, концерну РУСЭЛПРОМ, электротехническую динамную сталь, из которой изготовят генераторы для первого в Ростовской области проекта возобновляемой энергетики - ветряной электростанции «Азовская».

Заявленная мощность «Азовской ВЭС» - 90 МВт. Ветропарк сможет вырабатывать 300 ГВтч в год, избегая при этом выброса около 260 тыс. тонн углекислого газа в атмосферу.

Из стали НЛМК изготовят асинхронные генераторы с фазными роторами мощностью 3,5 МВт каждый. Для реализации проекта НЛМК поставил РУСЭЛПРОМ динамную сталь с низкими магнитными потерями, ее применение позволяет повысить энергоэффективность работы электромашин на 10-15%.

«Группу НЛМК и концерн РУСЭЛПРОМ связывает более чем 20-летний опыт взаимовыгодного сотрудничества. Высокое качество нашей продукции обеспечивает клиенту дополнительные конкурентные преимущества и позволяет быть лидером на рынке электротехнического оборудования», - прокомментировал вице-президент по продажам Группы НЛМК Илья Гущин.

Группа НЛМК выпускает динамную сталь на Липецкой площадке. Доля компании в российском производстве этой высокотехнологичной продукции в 2018 году составила 81%.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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