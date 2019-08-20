НЛМК поставил динамную сталь для первого ветропарка в Ростовской области
НЛМК поставил одному из крупнейших российских производителей электрических машин, концерну РУСЭЛПРОМ, электротехническую динамную сталь, из которой изготовят генераторы для первого в Ростовской области проекта возобновляемой энергетики - ветряной электростанции «Азовская».
Заявленная мощность «Азовской ВЭС» - 90 МВт. Ветропарк сможет вырабатывать 300 ГВтч в год, избегая при этом выброса около 260 тыс. тонн углекислого газа в атмосферу.
Из стали НЛМК изготовят асинхронные генераторы с фазными роторами мощностью 3,5 МВт каждый. Для реализации проекта НЛМК поставил РУСЭЛПРОМ динамную сталь с низкими магнитными потерями, ее применение позволяет повысить энергоэффективность работы электромашин на 10-15%.
«Группу НЛМК и концерн РУСЭЛПРОМ связывает более чем 20-летний опыт взаимовыгодного сотрудничества. Высокое качество нашей продукции обеспечивает клиенту дополнительные конкурентные преимущества и позволяет быть лидером на рынке электротехнического оборудования», - прокомментировал вице-президент по продажам Группы НЛМК Илья Гущин.
Группа НЛМК выпускает динамную сталь на Липецкой площадке. Доля компании в российском производстве этой высокотехнологичной продукции в 2018 году составила 81%.
Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.
ИСТОЧНИК KP.RU