Липчане выбрали «Бесконечную историю» с «Ростелекомом»

СЕГОДНЯ 17:41 2019-08-20T17:41:28+03:00

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Он входит в линейку «История», где представлены предложения с разным количеством минут и гигабайт. Например, «Новая история» разработана для пробующих связь от «Ростелекома» впервые, «Целая история» – для тех, кому не хватает трафика и «Семейная история» – для всей семьи с привязкой к одному лицевому счёту.

Александр Святец, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Основная тенденция последних лет – рост мобильного трафика. Все чаще смартфон используется как единственная платформа для доступа пользователей в интернет. Ещё несколько лет назад с экрана сотового телефона люди читали новости и проверяли обновления в соцсетях. А теперь с помощью мобильного устройства можно решить рабочие задачи, заказать и оплатить товары и услуги, присмотреть за домом, проверить почту и многое другое. Поэтому липецкие абоненты сотовой связи «Ростелекома» и выбрали «Бесконечную историю» с пятьюдесятью гигабайтами интернет-трафика».

«Ростелеком» приглашает всех до 30 ноября 2019 года принять участие в акции «Wink ТВ-онлайн». По её условиям, подключив мобильную связь цифрового провайдера, абонент получает в подарок годовую подписку на пакет из 101 телеканала в приложении Wink. Тарифные предложения линейки «История» позволяют пользователям звонить на мобильные и домашние телефоны внутри сети по всей России бесплатно. При переходе на сотовую связь «Ростелекома» со своим номером от другого оператора клиент получает двадцатипроцентную скидку на абонентскую плату в течение полугода.

Реклама. Фото предоставлено пресс-службой «Ростелеком».

ИСТОЧНИК KP.RU