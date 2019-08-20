2019-08-20T17:54:26+03:00
Общество

В среду 8 улиц Липецка останутся без света, еще столько же - без воды

Подвоз воды по заявкам жителей
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке отключат свет и водуВ Липецке отключат свет и водуФото: Юлия КЛЮЕВА
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В среду, 21 августа, в некоторых домах Липецка отключат электроэнергию и воду. Это произойдет из-за ремонтных работ. Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», с 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители улицы Гоголя.

С 9 утра до 12 часов дня электричество отключат в садоводческом товариществе «Дачный-3». С часа до 4 часов света не будет в районе Матырского по адресам: улица Ромашковая, Земляничная, Каштановая, Березовая, Васильковая, Грушевая, переулок Жасминовый.

С 10 утра до 5 часов вечера холодную воду отключат жителям улиц Писарева, 1, 6, 8, 10, 10а, 12; а также в частном секторе: улицы Писарева; Тихая; Артема; Светлова; Ярославская; Бурлакова; Добровская; Патриотическая.

На всю ночь без холодной воды останется поселок Матырский, Дачный, коттеджный поселок Дачный. Краны пересохнут с 8 часов вечера 21 августа. Воду обещают дать к 8 часам утра четверга, 22 августа.

Дополнительную информацию липчане могут получить по телефонам: 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU

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