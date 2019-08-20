2019-08-20T18:05:24+03:00
Общество

В среду в Липецке +31 градус и без осадков

Ночью в регионе прохладно
Юлия КЛЮЕВА
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Лето еще порадует липчан своим тепломЛето еще порадует липчан своим тепломФото: Юлия КЛЮЕВА
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В среду, 21 августа, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ночью около 15 градусов выше ноля.

В светлое время суток воздух в регионе прогреется до 31 градуса тепла. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет постепенно расти и составит 752 мм рт.ст.

В четверг, 22 августа, ночью в Липецке до +17 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки +28 градусов. День обещает быть солнечным. По информации синоптиков, без осадков. Ветер переменных направлений 3-5 м/с. Атмосферное давление в областном центре без изменений – 753 мм рт.ст.

Восход солнца в 5.14. Заходит светило уже в 19.33. Осень все ближе. Луна убывающая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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