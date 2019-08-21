2019-08-21T09:24:21+03:00
Происшествия

В Липецке женщина напала на мужчину и отняла у него телефон

В краже подозревают неработающую 28-летнюю липчанку
Юлия КЛЮЕВА
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В минувший вторник, 20 августа, в отдел полиции Липецка обратился 36-летний мужчина. В своем заявлении он указал, что на днях в подъезде дома по улице 50 лет НЛМК на него накинулась неизвестная женщина. Применив насилие, она похитила у липчанина сотовый телефон и сбежала. По информации регионального УМВД России, подозреваемая уже задержана. Ею оказалась неработающая 28-летняя жительница областного центра.

В тот же день к полицейским за помощью пришел 21-летний парень. Липчанин рассказал, что кто-то вскрыл навесной замок его гаража. Злодей украл оттуда зимные шины и инструменты. Сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого преступника - неработающего ранее судимого 53-летнего липчанина. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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