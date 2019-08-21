В Липецке 2 подростков перевернулись на байдарке

СЕГОДНЯ 09:38 2019-08-21T09:40:12+03:00

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В минувший вторник, 20 августа, двое подростков перевернулись на байдарке в Липецке. Молодые люди плавали по реке Воронеж. В какой-то момент они перестали контролировать ситуацию. Байдарка перевернулась. Мальчишки оказались в воде.

На помощь им пришли спасатели. Они увидели, что с ребятами приключилась беда и ринулись к ним. Как сообщили в пресс-службе УГПСС Липецкой области, спасатели вытащили ребят из воды и доставли на берег. С подростками все хорошо.

В последнее время в регионе установилась жаркая погода. Поэтому напомним несколько правил поведения в воде. Так, нельзя заплывать за буйки, нырять в незнакомых местах Категорически запрещается купаться в нетрезвом виде. При катании на лодке, не стоит раскачивать ее, вставать, меняться местами с напарником.

ИСТОЧНИК KP.RU