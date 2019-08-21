2019-08-21T10:01:47+03:00
Происшествия

В Липецке автоледи за рулем "Пежо" сбила 44-летнюю женщину

Пострадавшую доставили в больницу
Юлия КЛЮЕВА
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Липецкие медики оказали помощь пострадавшейЛипецкие медики оказали помощь пострадавшейФото: Юлия КЛЮЕВА
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В прошедшие сутки автоинспекторы выявили на дорогах Липецкой области 1 511 нарушений правил дорожного движения. В состоянии алкогольного опьянения за руль осмелились сесть 4 водителя. 48 человек запамятовали, для чего в машинах сделали ремни безопасности. 1 210 раз водители нарушили скоростной режим. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, произошло 37 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

Накануне, 20 августа, на улице Невского в Липецке "Шевролет Лачети" врезался в "БМВ". В ДТП пострадали оба водителя - 74-летний мужчина и 32-летний. Их доставили в больницу. Там врачи оказали им помощь и отпустили.

В тот же день на улице Кривенкова 44-летняя липчанка за рулем "Пежо 107" сбила 44-летнюю женщину. Это произошло вне зоны пешеходного перехода. В больнице медики оказали помощь пострадавшей и отпустили ее домой.

В Данковском районе 27-летний водитель "Шевроле-Ланос" столкнулся с "Нива-Шевроле", которая ехала перед ним. По предварительным данным, водитель иномарки нарушил скоростной режим, из-за чего и произошла авария. Пострадала 31-летняя пассажирка "Шевроле". Ее госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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