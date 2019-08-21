2019-08-21T14:44:02+03:00
Происшествия

Под Липецком мужчина обманом получил более 1 млн из бюджета

За мошенничество суд приговорили липчанина к 2 годам условно
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком мужчина обманом получил более 1 млн из бюджетаПод Липецком мужчина обманом получил более 1 млн из бюджетаФото: Юлия КЛЮЕВА
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Жителя Липецкой области осудили за хищение бюджетных средств. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 42-летний мужчина решил обманом получить деньги, участвуя в федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и до 2020 года".

Так, на бюджетные средства могут рассчитывать лица, постоянно проживающие и работающие в сельской местности. Однако, обвиняемый не соответствовал условиям программы. Несмотря на это, мужчина подал заявление в областное Управление капитального строительства для получения выплаты на строительство жилья. Житель региона получил 1,180 млн рублей.

Как выяснилось позже, предоставленные документы содержали недостоверные сведения. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.4 ст.159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере". Суд приговорил подсудимого к 2 годам лишения свободы условно и потребовал вернуть деньги государству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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