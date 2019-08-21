В четверг и в пятницу в Липецке запретят продавать алкоголь

СЕГОДНЯ 11:47 2019-08-21T11:47:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Липчан вновь оставят без алкоголя. Но лишь на некоторое время. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в четверг 22 августа состоится митинг. Мероприятие пройдет на площади перед ОЦКНТиК. Время проведения - с 11 утра до 2 часов дня.

Еще один митинг устроят в пятницу, 23 августа. Липчане соберутся у Дворца культуры "Городской", который находится на улице Коммунистическая. Мероприятие стартует в 4 часа и продлится до 6 часов вечера.

Напомним, что алкоголь запрещено продавать во время проведений мероприятий в местах массового скопления людей. Ограничение начинает действовать за 2 часа до предполагаемого события. Вновь купить спиртное разрешается спустя 2 часа после окончания мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU