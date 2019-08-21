2019-08-21T14:48:46+03:00
Общество

В Липецке над дорогой повис фонарный столб

Липчане предупреждают друг друга об опасности в соцсетях [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке над проезжей частью повис фонарный столбВ Липецке над проезжей частью повис фонарный столбФото: принтскрин видео.
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В эту среду, 21 августа, в Липецке произошел инцидент. В районе Сырского Рудника на улице Юношеская упал фонарный столб. Световая опора, стоящая возле дороги, повисла прямо над проезжей частью, тем самым перегородив одну полосу движения. Как сообщили очевидцы, водителям приходится объезжать препятствие по встречке. Липчане предупреждают друг друга о произошедшем в соцсетях. Многие волнуются, что кто-то из автомобилистов не заметит фонарь и случился авария. Особенно в темное время суток.

В Липецке над дорогой повис фонарный столб.

Напомним, что в районе ЛТЗ на пересечении улиц Ильича и Волгоградской перекрыли перекресток. Там проводятся работы по замене подземных коммуникаций. Из-за этого схема движения некоторых автобусов изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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