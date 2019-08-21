СЕГОДНЯ 14:40 2019-08-21T14:48:46+03:00

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В эту среду, 21 августа, в Липецке произошел инцидент. В районе Сырского Рудника на улице Юношеская упал фонарный столб. Световая опора, стоящая возле дороги, повисла прямо над проезжей частью, тем самым перегородив одну полосу движения. Как сообщили очевидцы, водителям приходится объезжать препятствие по встречке. Липчане предупреждают друг друга о произошедшем в соцсетях. Многие волнуются, что кто-то из автомобилистов не заметит фонарь и случился авария. Особенно в темное время суток.

В Липецке над дорогой повис фонарный столб.

Напомним, что в районе ЛТЗ на пересечении улиц Ильича и Волгоградской перекрыли перекресток. Там проводятся работы по замене подземных коммуникаций. Из-за этого схема движения некоторых автобусов изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU