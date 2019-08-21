Липчанин фиктивно прописал в квартире с женой и ребенком 8 иностранцев

СЕГОДНЯ 15:21 2019-08-21T15:27:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В период с октября 2018 по февраль 2019 года 32-летний липчанин фиктивно поставил на учет в своей 3-комнатной квартире на Опытной 8 граждан ближнего зарубежья. При этом мужчина проживает с супругой и малолетним ребенком. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, фактически иностранцы по данному адресу не проживали. Липчанина вызвали в полицию, и там он во всем сознался.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст.322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ". Через некоторое время материалы уголовного дела направят прокурору Правобережного района Липецка для утверждения обвинительного акта. А после - в суд,

ИСТОЧНИК KP.RU