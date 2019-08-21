В четверг в Липецке до +31 градуса и без осадков

СЕГОДНЯ 18:18 2019-08-21T18:18:17+03:00

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В четверг, 22 августа, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, обойдется без осадков. Температура воздуха ночью составит от 13 до 18 градусов тепла.

Днем в регионе прогреется до +31 градуса. Ветер восточной четверти 4-9 м/с. Атмосферное давление будет медленно падать и составит 753 мм рт.ст.

К концу недели погода в Липецке немного испортится. В пятницу, 23 августа, ночью до 19 градусов тепла. Днем в областном центре максимум до 24 градусов выше ноля. В обед синоптики обещают небольшой дождь. Поэтому не лишним будет взять с собой зонт. Ветер северо-восточный 9-11 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU