2019-08-21T18:18:17+03:00
Общество

В четверг в Липецке до +31 градуса и без осадков

В пятницу синоптики обещают небольшой дождь
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке жаркоВ Липецке жаркоФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В четверг, 22 августа, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, обойдется без осадков. Температура воздуха ночью составит от 13 до 18 градусов тепла.

Днем в регионе прогреется до +31 градуса. Ветер восточной четверти 4-9 м/с. Атмосферное давление будет медленно падать и составит 753 мм рт.ст.

К концу недели погода в Липецке немного испортится. В пятницу, 23 августа, ночью до 19 градусов тепла. Днем в областном центре максимум до 24 градусов выше ноля. В обед синоптики обещают небольшой дождь. Поэтому не лишним будет взять с собой зонт. Ветер северо-восточный 9-11 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Липецком мужчина едва не лишился отпуска из-за долга в 75 тыс.
В поликлинике в районе ЛТЗ появлось новое диагностическое оборудование
В четверг 36 улиц Липецка останутся без воды, а на Сырском Руднике отключат свет
Липчане смогут пожаловаться в прокуратуру на поборы в школах
После капитального ремонта открылась поликлиника на окраине Липецка
Липчанин фиктивно прописал в квартире с женой и ребенком 8 иностранцев
В Липецке над дорогой повис фонарный столб
Липчанка заплатит штраф за оскорбление девочки-соседки
Спасатели поймали змею, заползшую в частный дом Липецка
В четверг и в пятницу в Липецке запретят продавать алкоголь
Бизнесмену грозит 500 тыс. рублей штрафа за контрафактный алкоголь
Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке
Под Липецком мужчина обманом получил более 1 млн из бюджета
Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке
В Липецке автоледи за рулем "Пежо" сбила 44-летнюю женщину
В Липецке 2 подростков перевернулись на байдарке
В Липецке женщина напала на мужчину и отняла у него телефон
В среду в Липецке +31 градус и без осадков
В среду 8 улиц Липецка останутся без света, еще столько же - без воды