2019-08-21T16:53:57+03:00
Общество

В четверг 36 улиц Липецка останутся без воды, а на Сырском Руднике отключат свет

По всем интересующим вопросам обращаться в диспектерскую АО "ЛГЭК"
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанам отключат свет и водуЛипчанам отключат свет и водуФото: Юлия КЛЮЕВА
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В четверг, 22 августа, в некоторых домах Липецка отключат электричество и свет. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК". Так, без света останутся жители Сырского Рудника. С 9 утра до 4 часов вечера электричества не будет по улицам Ангарская, переулок Малый, Бытовой, Ландшафтный, Технологический, Клеверный, Чистый, Дружный, улица Алфавитная, Шахматная, Автодорожная.

С часа дня до 5 часов вечер свет погаснет по адресам: улица Маргелова, Коттеджная, Романовская, Детская, Взлетная, переулок Лирический, Серебристый, Туманный,

С 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители улиц Кочубея; Школьная; Котовского; Кирова; Комсомольская; Пригородная; Верхняя; 1 –ая Крымская; 2 –ая Крымская; Киевская; Шмидта.

На этот же период времени краны пересохнут по адресам: улица Степанищева, 11, 13, 15, 17, 19; Пришвина, 1, 3, 3а, 5, 7б, 9, 9б, 13, 15, 16, 19, 2; Пугачева, 1г, 1е, 1а, ст. 1б, 1в, 1в/1. А также в частном секторе: улица Пришвина; Новотепличная; Ягодная; Раздольная; Новая; Вольная; Просторная; Ясная; Утренняя; Отрадная; Совхозная; Лучистая; Металлург – 1; Железнякова; Селекционная; Гусева; Лебедянская; Пугачева; Трубная; Можайского; Станционная; Одесская.

Подвоз воды по заявкам жителей. По вопросам обращаться по номерам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU

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