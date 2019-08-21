Под Липецком мужчина едва не лишился отпуска из-за долга в 75 тыс.

СЕГОДНЯ 17:35 2019-08-21T17:38:26+03:00

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В Долгоруковском районном отделе УФССП по Липецкой области находилось исполнительное производство о взыскании с мужчины 75 тыс. рублей налоговых платежей. Липчанин знал о долге, но оплачивать его не собирался.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП России, в июле этого года судебный пристав ограничил выезд за пределы страны этому гражданину. После того, как вынесли постановление, должник решил отправиться за границу. В первых числах августа он уже "сидел на чемоданах", как вдруг узнал о запрете. Дабы не лишить себя отпуска, мужчина полностью погасил долг. Тогда пристав снял запрет на выезд. Липчанин спокойно улетел на отдых за пределы РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU