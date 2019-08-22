2019-08-22T09:38:39+03:00
Происшествия

В Липецке будут судить мужчину, пытавшегося убить неприятеля

Липчанин хотел застрелить недруга, но пистолет не сработал
Юлия КЛЮЕВА
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Следственные органы регионального СКР окончили расследование уголовного дела по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ "Покушение на убийство" и ч.1 ст.222 УК РФ "Незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов".

Как сообщили в пресс-службе областного СУ СК Росии, преступление произошло в Липецке. 47-летний мужчина решил убить неприятеля. Он достал из кобуры самодельный пистолет и дважды нажал на спусковой крючок. Кстати, оружие липчанин носил и хранил незаконно. Выстрелов не последовало. Пистолет по неустановленной причине не смог прийти в боеготовность. Чудом удалось избежать трагедии.

В отношении жителя областного центра возбудили уголовное дело. Сейчас материалы этого дела направили в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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