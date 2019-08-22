Магазину под Липецком грозит от 300000 рублей штрафа за просрочку

СЕГОДНЯ 10:02 2019-08-22T10:02:30+03:00

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В прокуратуру Грязинского района поступило обращение от местного жителя. Мужчина пожаловался на один из магазинов в Грязях. По его словам, там продают продукты с истекшим сроком годности.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, сотрудники ведомства отреагировали на сигнал. Они проверили указанную в обращении торговую точку. Информация подтвердилась. На полках магазина представители прокуратуры действительно обнаружили просрочку. Ее изъяли из обращения.

По результатам проверки прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч.2 ст.14.43 КоАП РФ "Нарушение продавцом требований технических регламентов". Владельцу магазина грозит от 300 тыс. рублей штрафа. Материалы дела отправлены на рассмотрение в Арбитражный суд Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU