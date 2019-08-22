2019-08-22T11:22:55+03:00
Происшествия

Под Липецком водитель "Шкоды" сбил подростка и скрылся с места ДТП

13-летнего парня доставили в больницу
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком водитель "Шкоды" сбил подростка и скрылся с места ДТППод Липецком водитель "Шкоды" сбил подростка и скрылся с места ДТПФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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В прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1 563 нарушения правил дорожного движения. По информации пресс-службы регионального УГИБДД, 8 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 1 205 раз они превысили скорость движиения. Произошло 24 аварии, в которых никто из людей не пострадал.

В минувшую среду, 22 августа, в Липецке на улице 8 Марта 20-летний водитель за рулем "ВАЗ-2103" сбил 11-летнюю девочку. Это произошло вне переходного перехода. Пострадавшую госпитализировали.

Аналогичная ситуация произошла в Усманском районе. Там в селе Строжевое неизвестный водитель наехал на 13-летнего подростка. После ДТП автомобилист поспешил скрыться. Подростка доставили в больницу. Там медики оказали ему помощь и направили на амбулаторное лечение. Автоинспекторы установили, что юного местного жителя сбила "Шкода Октавия". За рулем машины находился 34-летний водитель. Инспекторы предупреждают, что водителей, покинувших место аварии, ждет лишение прав на 1-1,5 года или административный арест на 15 суток.

В тот же день в Чаплыгинском районе 23-летний мотоциклист не справился с управлением и вылетел в кювет. Пострадавшего доставили в больницу, а после отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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