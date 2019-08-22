Суд признал Липецкую ипотечную корпорацию банкротом

СЕГОДНЯ 11:59 2019-08-22T12:24:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В ноябре прошлого года в Арбитражный суд поступило заявление о признании АО "ЛИК" банкротом. Его направило ООО "Липецк-Гидромеханизация". В декабре в суд поступило ходатайство о процессуальном правопреемстве от строительной компании "Орелстрой". Фирма просила заменить заявителя "Липецк-Гидромеханизация" на "Орелстрой". Позже к процедуре банкротства присоединились еще несколько кредиторов. В этот четверг, 22 августа, суд признал АО "Липецкая ипотечная корпорация" несостоятельной. Открылась процедура банкротства - конкурсное производство на 1 год.

Напомним, в отношении руководства "ЛИКа" в марте этого года было возбуждено уголовное дело по по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество». А летом 2017 года в организации прошли обыски, после которых московские силовики задержали экс-руководителя "ЛИКа" и еще нескольких сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU