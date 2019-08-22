2019-08-22T12:50:07+03:00
Общество

В пятницу в Липецке по 2 маршрутам встанут трамваи

Движение электротранспорта приостановят из-за ремонтных работ
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке приостановят движене трамваевВ Липецке приостановят движене трамваевФото: Юлия КЛЮЕВА
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В пятницу, 23 августа, в Липецке приостановят движение трамваев. Речь идет о 2 маршрутах - №1 "Центральный рынок - ДП6" и №5 "Кольцо 9 микрорайона - Стан 2000". Как сообщили в пресс-службе администрации города, электротранспорт остановится на период времени с 10 утра до 2 часов дня. Это произойдет из-за ремонтных работ, которые проведут на трамвайных путях в районе пересечения улицы Катукова с проспектом Победы.

В указанное время трамваи будут двигаться по схемам: "Центральный рынок - Кольцо 9 микрорайон" - по этому маршруту липчан будут возить 3 вагона, "улица Чехова - Стан 2000" - 2 трамвайных вагона, "ДП6 - улица Чехова" - 1 вагон.

За подробной информацией можно обратиться в диспетчерскую по номеру 31-00-82.

ИСТОЧНИК KP.RU

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