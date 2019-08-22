СЕГОДНЯ 13:20 2019-08-22T13:22:33+03:00

В Липецке полицейские, следователи и пожарные составили триколор Фото: принтскрин видео.

В День Государственного флага РФ представители силовых структур решили утроить флешмоб [видео]

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Этим утром, 22 августа, на Соборную площадь Липецка прибыли представители регионального СКР России, областного УМВД России и ГУ МЧС России по Липецкой области. Следователи, полицейские и пожарные приняли участие в мероприятии, посвященном Дню Государственного флага РФ.

Служебные автомобили силовых структур выстроились на площади, составив цвета флага России. Белые машины сотрудников полиции символизировали благородство. Машины СКР синего цвета - честность. Красный цвет пожарных машин - смелость.

"Живой триколор" силовых структур проехал по Соборной площади. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, цель флешмоба - привлечь внимание к государственному празднику, а также сформировать у липчан чувство патриотизма.

В Липецке полицейские, следователи и пожарные составили триколор.

ИСТОЧНИК KP.RU