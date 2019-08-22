В Липецке на улице Тельмана столкнулись 5 машин

СЕГОДНЯ 14:53 2019-08-22T14:54:33+03:00

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Этим днем, 22 августа, в центре Липецка произошла серьезная авария. На улице Тельмана в ДТП попали сразу 5 машин: "ВАЗ", "Фольксваген", "Лада" "Мазда" и "Киа".

Как сообщают в соцсетях очевидцы происшествия, водитель "ВАЗа" сел за руль пьяным, не справился с управлением и зацепил 4 машины. Сначала он столкнулся с "Фольксвагеном". После чего автомобиль врезался в 3 стоящие рядом машины. Все легковушки получили повреждения. Информация о пострадавших уточняется. Во всех нюансах ДТП предстоит разобраться автоинспекторам.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Инспекторы ГИБДД просят липчан соблюдать правила дорожного движения. Помните, что от этого зависит жизнь и здоровье как ваших родных, так и других участников движения.

Фото сообщество Вконтакте "ЧП 48 Липецк"Фото: СОЦСЕТИ

Фото сообщество Вконтакте "ЧП 48 Липецк"Фото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU