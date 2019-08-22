2019-08-22T15:37:39+03:00
Происшествия

Под Липецком полицейские задержали мужчину, собирающего коноплю

Жителю Елецкого района грозит до 10 лет тюрьмы
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком полицейские задержали мужчину, собирающего коноплюПод Липецком полицейские задержали мужчину, собирающего коноплюФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
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В прошедший вторник, 20 августа, сотрудники полиции задержали в Елецком районе 49-летнего мужчину. При личном досмотре у него обнаружили части наркотикосодержашего растения. Так, у местного жителя изъяли коноплю массой 440,5 грамма, что считается крупным размером.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчина уже был ранее судим, в настоящее время нигде не работает. Сам житель Елецкого района признался, что несколько лет употребляет наркотик, что у него изъяли. Как раз в день задержания он нарвал в поле коноплю для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ - незаконное хранение наркотиков в крупном размере. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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