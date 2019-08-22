СЕГОДНЯ 16:07 2019-08-22T16:11:05+03:00

В Липецке на площади Мира легковушка въехала в бок внедорожника Фото: принтскрин видео.

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В этот четверг, 22 августа, в Липецке произошла авария. На площади Мира столкнулись 2 машины - легковушка и внедорожник. Кульминационный момент ДТП записала камера уличного видеонаблюдения.

Внедорожник, выезжая с кольца, двигался в сторону второстепенной дороги. Согласно правилам, водитель должен был пропустить поток машин со стороны Петровского моста. Но он почему-то этого не сдалал. Напрасно. В бок иномарки влетела легковушка, водитель которой просто не увидел машину за грузовиком.

В Липецке на площади Мира легковушка въехала в бок внедорожника.

Напомним, этим днем в областном центре произошла массовая авария. На улице Тельмана столкнулись сразу пять машин. По словам очевидцев, один из водителей был пьян. Он и стал виновником ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU