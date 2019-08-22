2019-08-22T16:13:25+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Мы ждем в наших экономических зонах московских инвесторов»

Дни Москвы проходят в Липецкой области
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Проведение Дней Москвы в Липецкой области возобновилось после пятилетнего перерыва. Запланирована обширная деловая программа, будет проведено множество культурных событий.

Сегодня состоялась официальная встреча врио главы региона Игоря Артамонова с делегацией города Москвы. Обсуждались итоги и перспективы сотрудничества.

«Москва самый передовой субъект в России, самый благоустроенный город. Будем перенимать лучшие столичные практики. Это и программа «Московское долголетие», и различные пилотные проекты в медицине, образовании. В свою очередь мы ждём в наших особых экономических зонах московских инвесторов. В первую очередь нас интересует экологически чистое производство», – отметил Игорь Артамонов.

Деловые отношения между субъектами успешно развиваются. Липецкая область ежегодно наращивает объёмы поставки своей продукции в столицу. В частности, товарооборот между регионами в сфере молочной промышленности за последние шесть лет увеличился в восемь раз. Растут объёмы поставки в столицу мясной продукции и овощей закрытого грунта. В 2018 году липецкие товаропроизводители провели в Москве 15 ярмарок, где представляли свою продукцию. Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков заверил, что в этом году липчанам будет выделено гораздо больше торговых площадок для реализации товаров.

«Уверен, что Дни Москвы в Липецкой области станут очередным шагом к реализации наших планов и договорённостей, – подчеркнул Виталий Сучков. – Здравоохранение, инвестиции, образование, туризм – нам интересно сотрудничество в разных сферах. Для нас очень важно, чтобы деловые отношения между субъектами развивались».

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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