Ночью в пятницу в Липецке небольшой дождь, а днем до +27 градусов

СЕГОДНЯ 16:49 2019-08-22T16:49:36+03:00

К вхыодным в Липецке немного похолодает Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В пятницу, 23 августа, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, ночью в некоторых районах пройдет небольшой дождь. В темное время суток температура воздуха составит 13-18 градусов тепла.

Днем в регионе без осадков. Столбик термометра поднимется до отмется +27 градусов. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 751 мм рт.ст.

В субботу, 24 августа, в Липецке солнечно. Синоптики обещают без осадков. Ночью около 15 градусов со знаком плюс. Днем в областном центре до 25 градусов выше ноля. Ветер северо восточный 7-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU