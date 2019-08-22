2019-08-22T16:49:36+03:00
Общество

Ночью в пятницу в Липецке небольшой дождь, а днем до +27 градусов

К выходным немного похолодает
Юлия КЛЮЕВА
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К вхыодным в Липецке немного похолодаетК вхыодным в Липецке немного похолодаетФото: Юлия КЛЮЕВА
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В пятницу, 23 августа, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, ночью в некоторых районах пройдет небольшой дождь. В темное время суток температура воздуха составит 13-18 градусов тепла.

Днем в регионе без осадков. Столбик термометра поднимется до отмется +27 градусов. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 751 мм рт.ст.

В субботу, 24 августа, в Липецке солнечно. Синоптики обещают без осадков. Ночью около 15 градусов со знаком плюс. Днем в областном центре до 25 градусов выше ноля. Ветер северо восточный 7-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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