Липчанин, семью которого должны выселить из дома, грозился себя сжечь

СЕГОДНЯ 17:21 2019-08-22T17:22:42+03:00

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В этот четверг, 22 августа, в Липецке произошла неприятная история. К семье, проживающей в районе Матырского, утром пришли судебные приставы. Липчан должны были выселить по решению суда. Глава семьи приставов в дом не пустил. Он заперся изнутри и грозил себя сжечь, если кто-то будет ломиться в дом.

- В полицию поступило сообщение, что в поселке Матырский мужчина, к которому пришли приставы, забаррикадировался в доме, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе регионального УМВД России. - Он закрылся в доме и угрожал себя сжечь. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия. С мужчиной провели беседу. Ситуацию удалось урегулировать.

Как сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе УФССП по Липецкой области, выселение отложили на 10 дней. Приставы вошли в положение жильцом и дали им время, чтобы подготовиться к выселению.

ИСТОЧНИК KP.RU