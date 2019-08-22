Вечером в Липецке изменятся маршруты 2 автобусов

СЕГОДНЯ 17:39 2019-08-22T17:39:18+03:00

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Этим вечером, 22 августа, в Липецке изменятся маршруты нескольких автобусов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Государственного флага РФ.

Так, в областном центре перекроют часть улицы Зегеля - от площади Плеханова до улицы Ленина. Из-за этого автобус №36 будет двигаться по схеме: "Железнодорожный вокзал - улица Гагарина - Зегеля - площадь Театральная - улица Советская - площадь Победы - проспект Победы - далее..".

Маршрутка №345 проследует по следующей схеме:"... - улица Космонавтов - Гагарина - Плеханова - Зегеля - далее по маршруту".

Как только праздничные мероприятия подойдут к концу, транспорт вновь проследует по утвержденным схемам.

ИСТОЧНИК KP.RU