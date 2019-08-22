2019-08-22T17:39:18+03:00
Общество

Вечером в Липецке изменятся маршруты 2 автобусов

Перекроют часть улицы Зегеля
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Этим вечером, 22 августа, в Липецке изменятся маршруты нескольких автобусов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Государственного флага РФ.

Так, в областном центре перекроют часть улицы Зегеля - от площади Плеханова до улицы Ленина. Из-за этого автобус №36 будет двигаться по схеме: "Железнодорожный вокзал - улица Гагарина - Зегеля - площадь Театральная - улица Советская - площадь Победы - проспект Победы - далее..".

Маршрутка №345 проследует по следующей схеме:"... - улица Космонавтов - Гагарина - Плеханова - Зегеля - далее по маршруту".

Как только праздничные мероприятия подойдут к концу, транспорт вновь проследует по утвержденным схемам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Липчанин, семью которого должны выселить из дома, грозился себя сжечь
Ночью в пятницу в Липецке небольшой дождь, а днем до +27 градусов
Игорь Артамонов: «Мы ждем в наших экономических зонах московских инвесторов»
В Липецке на площади Мира легковушка въехала в бок внедорожника
Под Липецком полицейские задержали мужчину, собирающего коноплю
В Липецке на улице Тельмана столкнулись 5 машин
В Липецке полицейские, следователи и пожарные составили триколор
В пятницу в Липецке по 2 маршрутам встанут трамваи
Суд признал Липецкую ипотечную корпорацию банкротом
В школах и детских садах Липецкой области стартует Программа по развитию личностного потенциала
Под Липецком водитель "Шкоды" сбил подростка и скрылся с места ДТП
Магазину под Липецком грозит от 300000 рублей штрафа за просрочку
Игорь Артамонов: «Сельские территории должны развиваться»
В Липецке будут судить мужчину, пытавшегося убить неприятеля
В Липецке задержали мужчину, в чьем огороде росла конопля