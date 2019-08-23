2019-08-23T09:00:03+03:00
Происшествия

В Липецке 20-летний парень похитил у двух детей телефоны

А в Усманском районе у мужчины угнали "Черри-Фора"
Юлия КЛЮЕВА
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Накануне, 22 августа, в отдел полиции Липецка обратилась 26-летняя девушка. В своем заявлении она указала, что у дома по улице Гагарина неизвестные похитили у двух несовершеннолетних сотовые телефоны. Они сделали это открыто и без применения физической силы. По информации пресс-службы регионального УМВД, подозреваемый уже задержан - неработающий 20-летний житель областного центра.

На днях в отдел Усманского района пришел 31-летний мужчина. Он рассказал полицейским, что с 19 на 20 августа кто-то угнал его автомобиль "Черри-Фора". Машина была припаркована у дома в селе Стрелецкие Хутора. Сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого угонщика. Им оказался неработающий ранее судимый 30-летний житель Усмани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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