2019-08-23T09:18:03+03:00
Происшествия

В Липецке федеральный чиновник попался на взятке

В отношении начальника отдела Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Липецкой области возбудили уголовное дело
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке чиновника подозревают во взяточнчествеВ Липецке чиновника подозревают во взяточнчествеФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке задержали начальника отдела Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Липецкой области. Он подозревается во взяточничестве.

По версии следствия, руководитель отдела получил взятку от индивидуального предпринимателя. За это начальник не стал вносить в Акт проверки Территориального органа существенные нарушения, допущенные предпринимателем в ходе своей деятельности.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ "Получение взятки должностным лицом, за незаконные действия". Подозреваемого задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, собираются доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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