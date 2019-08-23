2019-08-23T10:22:49+03:00
Общество

В Липецке водитель "Лады" проехал под знак "кирпич"

Нарушение ПДД попало в объектив видеорегистратора [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке водитель "Лады" проехал под знак "кирпич"В Липецке водитель "Лады" проехал под знак "кирпич"Фото: принтскрин видео.
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Очередное нарушение правил дорожного движения попало в объектив видеорегистратора. Ролик появился в соцсети в эту пятницу, 23 августа. На днях автор видео подъехал к ТРЦ "Ривьера" в Липецке. Перед ним двигалась красная "Лада Калина". Подъезжая к подземной парковке, пути двух машин разошлись. Автор ролика свернул направо, а водитель "Калины" поехал прямо. Автомобилиста абсолютно не смутил знак "Въезд запрещен"или как его называют участники движения "кирпич".

- Знаки в жизни не нужны.., - вздыхает липчанин, записавший на видео нарушение.

В Липецке водитель "Лады" проехал под знак "кирпич".

Автоинспекторы просят липчан не игнорировать правила дорожного движения, соблюдать знаки. Ведь большинство ДТП случается, когда водители слишком самонадеянны и думают, что могут на дороге все. К сожалению, это не так. Только за прошедшие сутки в регионе выявили 1 420 нарушений правил дорожного движения. Многие из них привели к печальным последствиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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