В Липецке водитель, сбивший ребенка, заплатит 50000 рублей

СЕГОДНЯ 11:27 2019-08-23T11:27:58+03:00

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В ноябре прошлого года в Липецке произошла авария. Водитель автомобиля "Митцубиси Аутлендер" сбил ребенка. Несовершеннолетний получил телесные повреждения: ссадины и ушибы.

В суде прокурор Октябрьского района выступил в защиту инстересов пострадавшего. Он потребовал компенсации морального вреда, причиненного ребеку в ДТП. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, суд удовлетворил иск. Водителю иномарки придется выплатить 50 тыс. рублей, как компенсацию морального вреда.

Автоинспекторы ГИБДД по Липецкой области напоминают липчанам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Так вы сохраните не только свое имущество, но и здоровье, жизнь ваших близких и других участников движения.

ИСТОЧНИК KP.RU